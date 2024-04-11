فتح باب الترشح للترقية لرتب أعلى أمام الباحثين الدائمين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس عن فتح باب الترشح للترقية لرتبتي مدير البحث و أستاذ بحث قسم “أ” أمام الباحثين الدائمين. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن مديرية الموارد البشرية “تنهي إلى علم كافة الباحثين الدائمين على مستوى المؤسسات العمومية. ذات الطابع العلمي والتكنولوجي عن افتتاح الدورة السابعة والعشرون (27) للجنة الوطنية.لتقييم الباحثين الدائمين”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي “تطبيقا لأحكام المادتين 56 و 63 من المرسوم التنفيذي. رقم 131-08 المؤرخ في 3 مايو سنة 2008.والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه “بإمكان أساتذة البحث قسم +أ+ الذين يثبتون أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،. وأساتذة البحث قسم +ب+ الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تقديم ملفات ترشحهم للترقية إلى رتب أعلى. على التوالي، مدير البحث وأستاذ بحث قسم +أ+”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان كافة المترشحين “الاطلاع على شبكة التقييم وشروط الترشح إلى رتبتي مدير البحث وأستاذ بحث قسم +أ+ وكذا الرزنامة الزمنية لتنظيم هذه الدورة، عبر موقع الواب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خانة +آخر الأخبار+”.