فتح باب الترشح للطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية

أعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026.

وودعا رئيس المجلس، صالح بلعيد، إلى المشاركة في هذه الطبعة الثانية. وهذا من أجل “خدمة وترقية اللغة العربية ومواكبتها لمستجدات العصر”.

وتتم المشاركة، عن طريق إرسال الأبحاث والإبداعات والترجمات التي تدخل في إحدى مواضيع مجالات الجائزة الأربعة وهي: مجال ازدهار اللغة العربية، مجال توطين المعارف، مجال الترجمة ومجال الأدب والإبداع، وهذا إلى غاية 15 سبتمبر 2026.

وسيتم الإعلان عن قائمة المتوجين بالجائزة في اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر 2026.

ويشترط الترشح للجائزة في دورتها الثانية أن يكون المترشح من جنسية جزائرية، وألا يقل سنه عن 20 سنة. وأن يكون العمل باللغة العربية، وأن يقدم بالمنهجية الأكاديمية، وأن يقدم أيضا فرديا. وأن تكون المشاركة بعمل واحد في أحد مجالات الجائزة. وألا يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو إجازة علمية.

ويمكن الاطلاع على باقي شروط الترشح والحصول على معلومات أكثر عن الجائزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس وهو: www.hcla.dz.

وتمنح جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية سنويا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أحد المجالات المذكورة أعلاه. وذلك بهدف ترقية استعمال اللغة العربية في المعاملات الإدارية والتربوية والبحثية والثقافية والتطبيقات والبرمجيات. وتحسين المردود العلمي باللغة العربية. وكذا رصد الكفاءات الوطنية في المجالات الإبداعية ذات الصلة باللغة العربية.