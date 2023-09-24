فتح باب الترشح للوكالات السياحية لتنظيم حج 2024

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن فتح باب الترشح للوكالات السياحية الراغبة في تنظيم حج 1445 ه 2024 م، بداية من اليوم الأحد.

وجاء في بيان للديوان: ” يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1445 /2024. أنه في إمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة”.

وأضاف البيان: “وذلك إبتداء من يوم 24 سبتمبر 2024 مقابل دفع مبلغ 5.000.00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة رقم (رقم64/001006210300000088) المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري وكالة الأبيسار”.

وأضاف البيان، أن الملف يودع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة “تنظيم عملية الحج لموسم 1445 ه 2024 م ولاية المقر الرئيسي للوكالة: …….، لا يفتح”.

ويوضع الملف لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة مديرية نشاط الحج المديرية الفرعية لتنظيم الحج الكائنة بشارع محمد عليلات بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس القبة الجزائر، إبتداء من تاريخ 26 سبتمبر 2024.

ونوه البيان إلى أن آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 10 أكتوبر 2023 م على الساعة العاشرة صباحا.