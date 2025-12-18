فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر

أنهت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصدير المنتجات الفلاحية، أن وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات. فتحت باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025.

كما دعت وزارة التجارة من جميع الراغبين في الترشح، التسجيل عبر الرابط التالي : https://www.mcepe.gov.dz/ind…/ar/meilleur-exportateur-2025 ، قبل 20 ديسمبر 2025. وإرسال التصريح الشرفي المرفق بهذا الإعلان، عبر البريد الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات [email protected]