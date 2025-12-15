فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدر لسنة 2025

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025.

وجاء في بيان الوزارة “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 2022-24 المؤرخ في 24 جوان 2024 المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر المعدل والمتمم ، لاسيما المادتين 12 و 13 منه، تنهي وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، عن فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025”.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في الترشح، إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/meilleur-2025-exportateur

كما أشارت أن التسجيل يجب أن يتم قبل 20 ديسمبر 2025 وإرسال التصريح الشرفي المرفق بهذا الإعلان عبر البريد الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وترقية [email protected]

