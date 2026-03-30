فرصة للإطارات الجزائرية: فتح الترشح لمنصب مدير المالية بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لشغل منصب مدير المالية بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (AfCDC)، التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك بناءً على مراسلة واردة من وزارة الشؤون الخارجية. ويصنف هذا المنصب ضمن الرتب العليا (D1)، ما يجعله فرصة هامة للإطارات ذات الخبرة العالية في مجالي المالية والمحاسبة.

وحسب الإعلان، يشترط في المترشحين حيازة شهادة ماستر في تخصصات المحاسبة أو المالية أو التسيير، إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، من بينها 8 سنوات على الأقل في مناصب قيادية على مستوى الإدارة.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على تفاصيل المنصب عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، مع ضرورة إيداع ملفاتهم إلكترونيًا عبر منصة التوظيف الخاصة بالاتحاد قبل تاريخ 10 أفريل 2026، وذلك من خلال ملء استمارة السيرة الذاتية المخصصة لهذا الغرض.

كما أكدت ذات الجهة على أهمية استكمال الإجراءات الإدارية محليًا.من خلال التقرب من نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالعلاقات الخارجية، لتقديم بيانات المترشح وسيرته الذاتية، قصد تحويلها إلى مديرية التعاون والتبادل الجامعي.التي تتكفل بدورها بإرسال الملفات إلى سفارة الجزائر بأديس أبابا عبر وزارة الشؤون الخارجية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز مشاركة الكفاءات. الجزائرية في الهيئات الإفريقية، وفتح آفاق مهنية. جديدة للإطارات الوطنية على المستوى القاري.