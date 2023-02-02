فتح باب الترشيحات لعضوية هيئة المصالحة لدى وزارة الثقافة

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن فتح باب الترشيحات لعضوية هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والاداءات.

ويأتي ذلك، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-316 المؤرخ في 06 شعبان 1426 الموافق ل 10 سبتمبر 2005.

ويتضمن تشكيلة هيئة المصالحة، عملا بالمادة 02، الفقرة الأولى التي تحدد العضوية بصفة ممثلي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويتمثل عدد الأعضاء المنتخبين بـ”02″، مؤلف وفنان مؤدي.

وتتمثل شروط ااترشح في العضوية بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفة مؤلف أو فنان مؤدي.

ويكون الترشح يكون حصرا عن طريق ملأ استمارة الترشح على الموقع الإلكتروني للديوان ابتداءا من 05 إلى 11 فيفري 2023.