فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية، عن فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 لهذه الأيام المزمع تنظيمها من 5 إلى 13 ديسمبر2020.
و وأضحت إدارة المهرجان المفتوح أمام كل الهياكل المسرحية المحترفة من كل أنحاء العالم، أنه سيخصّص مسابقة رسمية للأعمال المسرحية المحترفة العربية والأفريقية التي تم إنتاجها انطلاقا من سنة 2019 ولم تترشّح للدورة 21.
وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم مصحوبة بمطلب الترشح
للتذكير، أنشئت أيام قرطاج السنيمائية سنة 1983 حيث كانت تنظم مرتين في السنة قبل أن تصبح سنوية منذ 2015.
التعليقات (0)