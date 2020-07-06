فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

فن وثقافة
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فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية
بقلم زهيدة.ث

أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج ‏المسرحية، عن فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 لهذه الأيام المزمع تنظيمها من ‏‏5 إلى 13 ديسمبر2020.

و وأضحت إدارة المهرجان المفتوح أمام كل الهياكل المسرحية المحترفة من كل أنحاء العالم، أنه سيخصّص مسابقة رسمية ‏للأعمال المسرحية المحترفة العربية والأفريقية ‏التي تم إنتاجها انطلاقا من سنة 2019 ولم تترشّح للدورة ‏‏21‏‎.‎

وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم مصحوبة بمطلب الترشح
للتذكير، أنشئت أيام قرطاج السنيمائية سنة 1983 حيث كانت تنظم مرتين في السنة قبل أن تصبح سنوية منذ 2015.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=848421

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