فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج ‏المسرحية، عن فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 لهذه الأيام المزمع تنظيمها من ‏‏5 إلى 13 ديسمبر2020.

و وأضحت إدارة المهرجان المفتوح أمام كل الهياكل المسرحية المحترفة من كل أنحاء العالم، أنه سيخصّص مسابقة رسمية ‏للأعمال المسرحية المحترفة العربية والأفريقية ‏التي تم إنتاجها انطلاقا من سنة 2019 ولم تترشّح للدورة ‏‏21‏‎.‎

وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم مصحوبة بمطلب الترشح

للتذكير، أنشئت أيام قرطاج السنيمائية سنة 1983 حيث كانت تنظم مرتين في السنة قبل أن تصبح سنوية منذ 2015.