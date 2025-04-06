فتح باب الترشّح لنيل جائزة التميّز للشّباب العَربي 2025

أعلنت وزارة الشباب أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد فتحت باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال “الابتكارات التكنولوجية”.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل العربي المشترك المتعلق بالشباب، وإبراز أهميته في عملية التنمية المستدامة لخدمة المجتمعات العربية، كما ترمي إلى الاستثمار في رأس المال الاجتماعي ونشر المارسات الفضلى من خلال إظهار القدوة الحسنة، هذا بالإضافة إلى إبراز المبادرات الشبابية الرائدة والمتميزة في مجال الابتكارات التكنولوجية، تشجيعا لهم تكريما لمجهوداتهم المبذولة، وكذا سعيا لتعزيز التنافسية وتأطيرها بأسلوب علمي يحقق الإبداع والابتكار والريادة في العمل الشبابي.

في هذا الصدد، دعت الوزارة الراغبين في المشاركة من أجل نيل جائزة التميز للشباب العربي 2025، موافاة إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية عن طريق البريد الإلكتروني الآتي [email protected] ، بتقرير عن الأعمال التي تندرج ضمن مجال موضوع الجائزة، مع فيديو وكافة التفاصيل التي من شأنها أن تؤهل المشارك للحصول على الجائزة وفقاً لمعايير الإبداع والتميز والأصالة، وكذلك الأثر على المجتمع ثم الاستدامة، وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل 2025.