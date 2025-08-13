فتح باب التسجيلات الأولية للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب التسجيلات الأولية للراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي كرجل صف.

وذلك في مختلف القوات والتشكيلات، من بينها: القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، إضافة إلى المديريات والمصالح المركزية للوزارة.

وأكدت الوزارة أن التسجيلات تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك. والذي يبقى متاحًا على الرابط التالي: https://preinscription.mdn.dz/hdr/