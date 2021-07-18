فتح باب التسجيلات لإقتناء سكنات “L.P.L” عبر 15 ولاية بداية من يوم الثلاثاء

اعلنت المؤسسة الموطنية للترقية العقارية عن فتح التسجيلات للراغبين في إقتناء سكنات الترقوي الحر “L.P.L” وذلك في حدود المخزون. ونشرت المؤسسة بيان عبر صفحتها على الفيسبوك فتح التسجيلات لإقتناء سكنات “L.P.L” عبر 15 ولاية بداية من يوم الثلاثاء.

وحددت مؤسسة enpi تاريخ 27 جويلية القادم فتح التسجيلات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة : www.enpi.dz.

وأوضحت مؤسسة . enpi أن الولايات المعنية بهذه الصيغة من السكنات هي كل من ولاية تيارت، تلمسان، وهران، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، بجاية، برج. بوعريريج، تيزي وزو، باتنة، سكيكدة، جيجل، تبسة، أم البواقي، والطارف.

كما جاء توزيع السكنات حسب الولايات كالتالي:

ولاية تيارت :

حي 15 مسكن ترقوي حر ” فرندة”.

حي 48 مسكن ترقوي حر ” تيارت “.

ولاية تلمسان :

حي 30 فيلا ” المنصورة”.

حي 34 مسكن ترقوي حر ” مغنية “.

حي 29 فيلا ” ندرومة “.

حي 32 مسكن ترقوي حر ” سبدو “.

حي 18 مسكن ترقوي حر ” مغنية”.

حي 96 مسكن ترقوي حر ” مغنية “.

حي 45 مسكن ترقوي حر ” المنصورة “.

حي 06 مسكن ترقوي حر ” تلمسان “.

حي 54 مسكن ترقوي حر ” تلمسان “.

حي 40 مسكن ترقوي حر ” تلمسان “.

حي 20 مسكن ترقوي حر مجمع رقم 02 ” مغنية “.

حي 20 مسكن ترقوي حر مجمع رقم 03 ” مغنية “.

حي 18 مسكن ترقوي حر ” السواحلية “.

ولاية وهران :

حي 176 مسكن ترقوي حر ” العقيد “.

حي 95 مسكن ترقوي حر ” ايستو “.

حي 78 مسكن ترقوي حر .

حي 15 مسكن ترقوي حر ” حي البدر ” .

حي 12 مسكن ترقوي حر “حاسي بن عقبة “.

ولاية تيبازة :

حي 120 مسكن ترقوي حر .

ولاية عين الدفلى :

حي 16 مسكن ترقوي حر ” سيدي لخضر ” .

حي 16 فيلا ” مليانة .

حي 50 مسكن ترقوي حر ” مليانة ” .

ولاية البليدة :

حي 12 فيلا ” موزاية “.

حي 4+12 فيلا ” بوفاريك “.

حي 06 فيلا ” أولاد يعيش “.

حي 26 فيلا ” بوفاريك “.

ولاية بجاية :

حي 559 مسكن ترقوي حر ” إيرياحن “.

حي 12 مسكن ترقوي حر ” سوق الاثنين “.

ولاية برج بوعريريج :

حي 30 مسكن ترقوي حر ” راس الواد “.

حي 96/216 مسكن ترقوي حر ” راس الواد “.

حي40 /216 مسكن ترقوي حر ” راس الواد “.

حي 70مسكن ترقوي حر ” الياشير ” .

ولاية تيزي وزو :

حي 126 مسكن ترقوي حر ” تيغزرت ”

حي 74 مسكن ترقوي حر ” بني دوالة ”

حي 16 مسكن ترقوي حر ” ايفليسن ”

حي 119 مسكن ترقوي حر ” تيقزرت “.

ولاية باتنة :

حي 40 مسكن ترقوي حر ” واد الشعبة “.

ولاية سكيكدة:

حي 16 مسكن ترقوي حر ” الحدائق “.

حي 31 مسكن ترقوي حر ” رمضان جمال ”

حي 12 مسكن ترقوي حر ” حمروش حمودي ”

حي 10 فيلا ” عين شرشار ” .

ولاية جيجل:

حي 28 مسكن ترقوي حر ” الطاهير “.

حي 50/70 مسكن ترقوي حر ” ZHUN”.

حي 24/96 مسكن ترقوي حر ” الكنار ” .

ولاية تبسة:

حي 120 مسكن ترقوي حر ” ZHUN”.

ولاية أم البواقي:

حي 335 مسكن ترقوي حر ” عين مليلة”.

ولاية الطارف:

حي 110 مسكن ترقوي حر ” الشط “.

حي 100 مسكن ترقوي حر ” القالة “.

حي 104 مسكن ترقوي حر ” بسباس “.

حي 28 مسكن ترقوي حر ” درعان “.

حي 44 مسكن ترقوي حر ” درعان “.

حي 68 مسكن ترقوي حر ” شبيطة مختار “.

حي 98 مسكن ترقوي حر ” القالة “.

حي 40 فيلا ” القالة “.