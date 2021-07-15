فتح باب التسجيلات لإقتناء سكنات LPP بالعاصمة

.فتحت المؤسسة الوطنية الترقية العقارية عن باب الترشح للراغبين لإقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP بولاية الجزائر العاصمة وأضح بيان مؤسسة enpi ان سكنات LPP متوفرة حسب المخزون بكل من المدينة الجديدة ” سيدي عبد الله “. وكذا مدينة ” الرحمانية”

ووضعت المؤسسة تحت تصرف المواطنين من أجل التسجيل www.enpi.dz، وهذا ابتداء من تاريخ يوم الأحد 25جويلية 2021.

وأضافت ذات المؤسسة المواقع السكنية المدينة الجديدة ” سيدي عبد الله” التالية:

2058 مسكن ترقوي عمومي Q12.

1200 مسكن ترقوي عمومي Q12.

1000 مسكن ترقوي عمومي Q19 .

مدينة الرحمانية المواقع السكنية :

1021 مسكن ترقوي عمومي Q18

108 مسكن ترقوي عمومي Q18

1200 مسكن ترقوي عمومي Q24