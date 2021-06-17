فتح باب التسجيلات لإقتناء سكنات LPP في هذه الولايات
سكنات
أدرار والشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان.وتيارت وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة.وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران.والبيض وبرج بوعريريج والطارف وتيسمسيلت والوادي وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وغرداية وغليزان.
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