فتح باب التسجيلات لإقتناء سكنات LPP في هذه الولايات

أخبار الجزائر
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فتح باب التسجيلات لإقتناء سكنات LPP في هذه الولايات سكنات
بقلم نادية بن طاهر

تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الراغبين في إقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP، التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz.حسب المخزون المتوفر بالولايات التالية:

أدرار  والشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان.وتيارت وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة.وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران.والبيض وبرج بوعريريج والطارف وتيسمسيلت والوادي وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وغرداية وغليزان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010641

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