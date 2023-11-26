فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن) بجامع الجزائر, اليوم الأحد, أعلنت عن فتح باب التسجيلات للمسابقة الوطنية في الدكتوراه للالتحاق بالمدرسة, بعنوان الموسم الجامعي 2023-2024.

ووفقا لبيان عمادة جامع الجزائر، فإن الطلبة الراغبين في التسجيل والمشاركة في المسابقة الدخول إلى المنصة الإلكترونية لجامع الجزائر على الرابط الآتي:Inscription.dar-elcoran.dz. وذلك للتعرف على شروط الالتحاق والتسجيل بالمسابقة.

كما أن الطلبة المستوفين شروط الترشح التسجيل الإلكتروني، في مستوى أرضيّة المدرسة الوطنية العليـا للعلوم الإسلامية «دار القرآن»، أن يحرصوا علـى طبـع الاستدعاء من خلال الرابط التالي :Inscription.dar-elcoran.dz. يضيف البيان.

وفيمايلي ملف التسجيل في الأرضية :

– استمارة الترشح

– شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها

– شهادة الليسانس أو ما يعادلها

– شهادة الماستر أو الماجستير أو بكالوريا 5+ أو ما يعادلها

– كشوف النقاط لمرحلة الليسانس

– كشوف النّقاط لمرحلة ما بعد الليسانس

– شهادة حسن السيرة والسّلوك للصورين الأول والثاني

– وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة (5000 دج)،

– رقم الحساب البنكي ) CPA القرض الشعبي الجزائري) : 405015334203 00160 004

الناجحون يخضعون لمقابلة شفهية

ويخضع الناجحون في المسابقة الكتابية لمقابلة شفهية، وبها تحدّد القائمة النهائية للناجحين. (معامل الامتحان الكتابي:3، معامل المقابلة:2). في حين سيُقصى مَنْ حصّل على معدّل دون 10 من 20.

أما بالنسبة للطلبة الدوليين المقيمين الناجحين، فإنهم ملزمين بتقديم الترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.