فتح باب التسجيل في “غلوبال أفريكا تك 2026”

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث القاري الرائد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا “Global Africa Tech 2026″.

وحسب بيان الوزارة هذا الحدث القاري ستحتضنه الجزائر من 28 إلى 30 مارس 2026 بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد الحفيظ رحال.

وأضاف البيان، أن هذا الحدث القاري سيعرف مشاركة واسعة لآلاف المهنيين والخبراء وممثلي المؤسسات والشركات التكنولوجية.

وأكدت الوزارة أن التسجيل مفتوح عبر الموقع الرسمي للحدث: https://register.globalafricatech.com/en