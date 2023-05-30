فتح باب التسجيل لاقتناء سكنات LPP في هذه الولايات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني والراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي في الولايات الجنوبية.

وكشفت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبك، بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولايات الجنوب.

وستكون السكنات متوفرة في ولايات المغير، اولاد جلال، برج باجي مختار، عين قزام. بالإضافة كذلك إلى ولاية تيميمون. ولاية المنيعة وعين صالح.

وأضافت المؤسسة أن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.enpi.dz

او عبر الرابط مباشرةً: https://www.enpi-net.dz/ENPI/. وذلك ابتداءا من يوم غد الأربعاء الموافق لـ 31/05/2023 على الساعة 14:00 زوالًا.

كما أن المواقع تشمل شقق من نوع F4 و F5 . من مساحة شقق ذات اربعة غرف 100 متر مربع . ومساحة شقق ذات خمسة غرف 120 متر مربع .