فتح باب التسجيل للمشاركة في الطبعة الثانية من الملتقى الوطني للتشغيل والمقاولاتية

يُنظم المجلس الأعلى للشباب، الطبعة الثانية من الملتقى الوطني حول “التشغيل والمقاولاتية في الجزائر”، وهذا يومي 10 و11 فيفري 2025، بولاية البليدة.

ويأتي هذا استكمالاً لبرنامج العمل السنوي للمجلس الأعلى للشباب، في شقه المتعلق بلجنة التشغيل والمقاولاتية. والابتكار واقتصاد المعرفة، ودعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب من الاندماج الاقتصادي.

وأوضح المجلس الأعلى للشباب، أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. من خلال تقديم توصيات عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التشغيل وريادة الأعمال لدى الشباب. وتحفيز المؤسسات الناشئة، بما يحقق الاندماج الاقتصادي للشباب ويُمكنهم من المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي.

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