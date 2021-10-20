فتح باب التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان. عن فتح باب التوظيف في القطاع بـ 1655 منصب للأساتذة الباحثين و429 منصب للأستاذة المساعدين الإستشفائين.

فيما تم تخصيص 500 منصب للطلبة الذين استفادوا من منح بالخارج حين عودتهم إلى أرض الوطن للإستفادة من خبرتهم.

وقال بن زيان في تصريح للإذاعة الوطنية. أن تفعيل الإطار القانوني لتوظيف 4200 دكتور من خريجي الجامعة الجزائرية وفق شهادتهم سواء في الوظيف العمومي أو المؤسسات الإقتصادية العمومية كانت أو خاصة، خطوة كبيرة للإعتراف بهذه الشهادة خارج أسوار الجامعة.

كما جدد بن زيان استعداد قطاعه لوضع الطاقات والكفاءات المتوفرة لديه لإنجاح البرامج الوطنية للبحث. مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة.

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