فتح باب التّسجيل للانخراط في صفوف الدرك الوطني

أعلنت اليوم الأربعاء، قيادة الدرك الوطني، عن فتح باب الترشح للانخراط ضمن صفوف المؤسسة، سواء تعلق الأمر بفئة الضباط، ضباط الصف وكذا رجال الصف.

وأوضح بيان لمصالح الدرك الوطني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للموسم التكويني الجديد 2026/2025. حيث تُجرى عملية التسجيل والانتقاء الأولي عبر المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.

وبخصوص رزنامة التسجيلات والتي تتم عبر المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني. حيث خصصت الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى غاية 11 أوت 2025 للطلبة الضباط العاملين.

أما الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة، فحددت فترة التسجيلات خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى غاية 14 أوت 2025.

وبخصوص الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، فسيتمكنون من التسجيل خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى غاية 17 أوت 2025.

والطلبة رجال الصف المتعاقدين، الدورة الأولى حددت خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى غاية 17 أوت 2025. أما الدورة الثانية فستتم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2025.

وأشارت مصالح قيادة الدرك الوطني، أنه يتعين على المترشحين المعنيين بهذه العملية الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. http://prienspiction.mdn.dz أين يمكنهم الإطلاع على كافة الشروط العامة للالتحاق. وكذا تحميل ملف الترشح وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

وجدير بالذكر، أن الانتقاء النهائي يتم بعد اجتياز المترشحين للاختبارات الطبية والرياضية. وفق المعايير المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الوطني، وفق البيان نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور