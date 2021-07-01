أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن فتح باب المرشح لمنصب أمين عام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة عبر (58) ولاية. وهذا في إطار استكمال تنصيب الهياكل الإدارية لإمتداداتها المحلية.

وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 26 المؤرخ في 10 ذو القعدة عام 1442 الموافق 21 جوان سنة 2021، المتضمن إحداث أمانة عامة الى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتنظيمها وسيرها.

وفي هذا الشأن، يتم انتقاء المترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية:

– أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.

– أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية.

– أن يكون مقيما في إقليم الولاية محل الترشح.

-ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة قضى بعقوبة سالبة للحرية.

– ألا يكون منخرطا في حزب سیاسی و مترشحا بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أو بمناسبة الانتخابات المحلية خلال (10) سنوات السابقة لتعينه.

– أن يكون:

-إما متحصلا على شهادة ليسانس (ثمانية سداسية) أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة. ويثبت خمسة (05) سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسات والإدارات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله.

-أويثبت عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التسيير المالي والإداري في الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله.

وعلى الراغبين في الترشح لمنصب أمين عام مندوبية السلطة المستقلة بولاية إقامته أن يملأ استمارة الترشيح المتوفرة على موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الرابط: tawdhiftina-elections.dly مع تحميل وارسال المستندات المطلوبة إلكترونيا قبل تاريخ 17 جويلية 2021، الساعة الرابعة مساءً.

هذا وستتولى لجنة مختصة بانتقاء المترشحين على اساس المعايير المشار إليها في ملحق القرار السالف الذكر.