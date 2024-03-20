فتح باب المشاركة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية والزراعية بكندا

دعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، كافة المتعاملين الاقتصاديين، الراغبين في المشاركة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية و الزراعية، الذي سيقام مونتريال (كندا)، إلى تقديم ترشحاتهم.

وجاء في بيان الوكالة “تنهي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”. إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين عن تنظيم وزارة التجارة و ترقية الصادرات للمشاركة الجزائرية. في اطار برنامجها الرسمي للصالون الدولي للصناعات الغذائية و الزراعية وذلك في الفترة الممتدة من 15 الى 17 ماي 2024 مونتريال (كندا)” .

مشيرة أنه على الراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم من خلال ملئ استمارة طلب الترشح للمشاركة عبر الموقع الالكتروني للوكالة : http://www.algex.dz/formulaire-de-preinscription…

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور