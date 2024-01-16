فتح باب المشاركة في الطبعة 49 للمعرض الدولي لمختلف الصناعات والمناولة بباريس

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجكس”، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب المشاركة في فعاليات الطبعة 49 للمعرض الدولي لمختلف الصناعات والمناولة “MIDEST” الذي سيقام في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 مارس 2024 بباريس (فرنسا).

وأوضحت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن هذا المعرض سيقام تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات. مشيرة أنه على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية يمكنهم الولوج عبر الرابط الالكتروني التالي وملئ استمارة طلب الترشح:

https://www.algex.dz/formulaire-de-preinscription…

وحسب ذات المصدر، على الراغبين في المشاركة والحصول على المزيد من المعلومات، يمكنهم التواصل مع مصالح تنظيم التظاهرات للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

أوالاتصال بالأرقام الهاتفية التالية: 023.83.87.47 / 023.83.87.17/الفاكس: 023.83.87.67

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور