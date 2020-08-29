فتح باب المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية الأسبوع المقبل

فن وثقافة
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فتح باب المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية الأسبوع المقبل
بقلم نادية بن طاهر

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، عن فتح باب المشاركة في مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في غضون الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة الأنباء، عن سي الهاشمي عصاد، تصريحه على هامش لقاء حول النشر باللغة الأمازيغية بوهران، أنه سيتم فتح باب المشاركة في هذه الجائزة مباشرة بعد تنصيب لجنة تحكيم مستقلة الأسبوع القادم.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الجائزة لبنة أساسية في الصرح الثقافي الوطني، باعتبار أنها تهدف إلى تثمين الإنجازات المعرفية والأدبية بكل تنوعاتها اللسانية المتداولة في الجزائر.

مضيف أن الجائزة تشمل 4 محاور هي اللسانيات والأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها، والأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي، والأبحاث العلمية والتكنولوجية والرقمنة.


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