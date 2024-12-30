فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”.. وهذه تفاصيل المشاركة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، في بيان لها، عن فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، دورة 2025.

وحسب بيان الوزارة، فإنه على الراغبين في المشاركة بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب ”علي معاشي” دورة 2025، إيداع ملفاتهم من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الثقافة والفنون.

كما يمكن إيداع الملفات أيضا على مستوى وزارة الثقافة والفنون، مديريات الثقافة بالولايات، ودور الثقافة. على العنوان التالي:

جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب 2025 وزارة الثقافة والفنون

قصر الثقافة - هضبة العناصر ص ب 100 الجزائر العاصمة – الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع تستقبل بدءا من الفاتح جانفي 2025 إلى غاية 15 مارس 2025، فيما يتم إعلان النتائج يوم 08 جوان 2025.

ويتضمن الملف الورقي أو الإلكتروني الوثائق التالية:

1. طلب خطي للمشاركة (سن المترشح بين 18 و 35 سنة).

2. السيرة الذاتية، مرفقة بعرض عن أعمال المرشح (نسختين).

3. نسختين من العمل المقدم للمسابقة.

4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

5. نسختين من بطاقة تقنية للعمل المشارك.

6.تصريح شرفي خاص بملكية العمل مصادق عليه من البلدية.

ولفتت الوزارة إلى أن الملفات غير الكاملة لا تقبل ولا يحق لأي مترشح أن يشارك بأكثر من عمل إبداعي واحد وأن يشارك في مجال واحد.

وتخصص الجائزة لمكافأة الأعمال الأدبية والفنية التالية:

1- الأعمال الأدبية:

الرواية.

الشعر.

العمل المسرحي المكتوب.

2- الأعمال الفنية

• الأعمال الموسيقية.

• الفنون الغنائية وفن الرقص.

• الفنون السينمائية والسمعية البصرية.

• الفنون المسرحية (الأداء، الإخراج).

• الفنون التشكيلية (رسومات زيتية، نحت، design صورة شديدة الوضوح والدقة للعمل المقترح).