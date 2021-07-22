أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، عن فتح بوابة حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2021.

وحسب بيان الوزارة، فإن البوابة تشمل كل المعلومات الضرورية لفهم سيرورة التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي للناجحين في الجامعات، عبر الرابط التالي:

http://bac2021.mesrs.dz/

هذا وسيتم مساء اليوم الخميس، إبتداءً من الساعة الرابعة مساءً، الإعلان عن نتائج إمتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2021.

وأعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن نسبة النجاح الوطنية في شهادة البكالوريا قد بلغت 61.17 بالمائة، وتم خفض معدل النجاح في الشهادة إلى 9.50 من 20.