فتح بوابة حاملي شهادة البكالوريا وهذه خطوات التسجيل بالجامعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق البوابة الخاصة بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد لطبعة 2022.

ودعت الوزارة، التلاميذ الناجحين، إلى الولوج إلى موقع البوابة، للحصول على المعلومات اللازمة للتسجيل وهو: http://bac2022.mesrs.dz

وتتمثل الإجراءات التي يجب على الناجحين في البكالوريا إتباعها للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي فيما يلي:

بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا

توجه إلى ثانويتك، لتسلمك لك شهادة البكالوريا والتي من خلالها تتعرف على رقمك الشخصي “في أسفل الصفحة” والذي تستعمله أثناء تسجيلك الأولي.

تعرف على المعلومات التي توضع تحت تصرفك والواردة في دليل حامل شهادة البكالوريا وفي المنشور.

في هذا الصدد، ننصحك تحميل وتثبيت تطبيق توجيه كم “TawdjihCom” المتوفر في بوابة حامل شهادة البكالوريا، على هاتفك النقال و/ أو اللوحة الالكنرونية.

بإمكانك أيضا استعمال النسخ التفاعلية للدّليل، المنشور رقم 1 والمنشور رقم 3. والمنشور رقم 4 على جهاز للإعلام الآلي، أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.

بعد القراءة المتأنية لهذه الوثائق “المناشير، والدليل،…” يمكنك الشروع في عملية تسجيلك الأولي من 21 إلى 24 جويلية 2022.

تتمثل هذه المرحلة، في ملأ بطاقة رغباتك عبر الخط من خلال العنوان الالكتروني الآتي: https://www.orientation-esi.dz

يمكن القيام بهذه العمليّة من أي موقع يتوفّر على ربط للأنترنت. إلاّ أنّنا ننصحك بالذهاب للمؤسسة الجامعية، كونها تتوفّر على قاعات مجهّزة لهذا الغرض.

بالاضافة إلى الاستفادة من النصائح والمرافقة مع ربط مجاني بالأنترنت. كما ننصحك أيضا أن تقوم بهذه العملية بصفة شخصية وبطريقة جدّيّة.

باستعمال رقم التسجيل والرمز السرّي الواردين في كشف النّقاط. يمكنك الولوج عبر الموقع المخصّص إلى قائمة التكوينات المسموح لك التسجيل فيها التي تناسب نتائجك.

ننصحك قبل ملأ بطاقة رغباتك تصفّح وطبع قائمة كل الشعب المسموح لي الترشح فيها “شعبي المسموحة لي”.

من بين التكوينات المسموح بها، يجب عليك أن تسجّل في بطاقة رغباتك وفقا لترتيب تنازلي ستة (06) اختيارات على الأقل إلى عشرة (10) على الأكثر. مع تحديد على الأقل مسارين (02) من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

تأكيد التسجيل الأولي عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية 2022

بعد ذلك، يجب تأكيد تسجيلك الأولي عبر الخط من 25 إلى 26 جولية 2022. في هذه المرحلة أيضا من تسجيلك الأولي، يمكنك تغيير بطاقة رغباتك السابقة.

في هذه الحالة، تؤخذ بعين الاعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيهك.

نتائج التوجيهات

توضع نتائج التوجيهات عبر الخط يوم 03 أوت 2022 مساء.

المقابلات الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة من 04 إلى 08 أوت 2022.

بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة كما هي موضحة في ملاحق المنشور رقم 1. يجب أن تتقدّم للمؤسسة التي وجّهت إليها لإجراء الاختبار أو المقابلة الشفويّة.

يخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لشرط السنّ المحدّد بـ 24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2022 “بالنسبة للجنسين” ولنتيجة المقابلة الشفويّة.

في حالة الإخفاق في المقابلة، يتمّ التوجيه آليّا إلى الإختيار الموالي الوارد في بطاقة الرغبات. والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى للالتحاق بهذا الاختيار.

عملية مخصصة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أيّ اختيار من اختياراتهم من 04 إلى 06 أوت 2022

إن لم تتحصل على أي اختيار من اختياراتك، يُقترح علىك عملية ثانية للتسجيل الأوّلي. يجب عليك ملأ بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي.

يجب أن تحتوي هذه البطاقة على ستة (06) اختيارات من ضمنها إثنين (02)، وجوبا. في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلّي أو الجهوي.

أقصى آجال للقيام بهذه العملية يوم 06 أوت 2022.

يتم الإعلان عن النتائج يوم 11 أوت 2022 مساء.

مرحلة التسجيلات النهائية عبر الخط من 05 إلى 08 سبتمبر 2022

بعد الاطلاع على توجيهك، عليك القيام بتأكيد التسجيل النهائي عبر الخط على https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022.

يتم إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.

معالجة الحالات الخاصة من 09 إلى 15 سبتمبر 2022

خلال الفترة من 09 إلى 15 سبتمبر 2022 يتم فتح الأرضية المخصصة لدراسة الحالات الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي.

تعالج الحالات الاستثنائية الخاصة على مستوى المؤسسات المستقبلة، وفق منشور تكميلي يحدّد الكيفيات والرزنامة.

يحدّد هذا المنشور الحالات التي تخوّل لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات. لاسيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد الطلبة، على أن تتمّ هذه العملية في كنف احترام شروط الالتحاق.

الإقامة من 20 إلى 26 أوت 2022

بعد أن تعرفت على توجيهك، وإذا كنت معني بالإيواء في حي جامعي، يجب تقديم طلب عبر الخط من يوم 20 إلى 26 أوت 2022.