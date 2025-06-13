فتح بيوت ودور الشباب لفائدة المترشحين لشهادة البكالوريا

أعلنت وزارة الشباب تسخير كافة بيوت ودور الشباب عبر التراب الوطني، من أجل الإيواء والاستراحة المجانية لفائدة التلميذات والتلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا.

وجاء هذا تنفيذاً لتعليمات وتوصياتK مصطفى حيداوي، وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب. وحرصاً من الوزارة على مرافقة جهود الدولة لإنجاح شهادة البكالوريا “دورة جوان 2025”.

ووقفا لبيان الوزارة، ستفتح بيوت الشباب طيلة أيام الامتحان، لتمكين الطلبة من استغلال الراحة بين الفترتين الصباحية والمسائية. وذلك في إطار الدعم النفسي والمعنوي الذي توليه الوزارة لأبنائنا خلال هذه المرحلة المفصلية من مسارهم الدراسي.