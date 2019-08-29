فتح تحقيقات تتعلق بنهب العقار بالعاصمة.. وإيداع 6 موثقين رهن الحبس المؤقت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بفتح تحقيقات تتعلق بقضايا نهب العقار بالجزائر العاصمة.

وحسبما أورده تلفزيون “النهار”، فقد إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إلى 150 شخصا من بينهم موظفين بالمحافظات العقارية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم الإستماع إلى موظفين بالمحافظات العقارية بكل من بابا علي، بابا احسن وسحاولة بالعاصمة.

كما تم الإستماع إلى موثقين يشتبه تورطهم في قضايا نهب العقار، وتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق بالمحكمة.

من جهته أمر قاضي التحقيق بإيداع 4 موثقين رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية.

كما وجهت للموثقين تهمة تغيير وقائع كاذبة بوقائع صحيحة، كما أمر قاضي التحقيق بوضع 6 موثقين آخرين تحت الرقابة القضائية.