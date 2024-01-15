فتح تحقيقات حول وفاة 6 أشخاص إختناقا بالغاز بالمسيلة

فتحت محكمة عين الملح تحقيقات أولية حول حادثة وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز في المسيلة.

وحسب المحكمة، تم فتح التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث والتأكد من مدى إستجابة أجهزة التدفئة لمعايير السلامة.

هذا وتسبب غاز أحادي أكسيد الكربون أمس الأحد، في وفاة 6 أشخاص وإصابة آخر بضيق في التنفس بولاية المسيلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية أمس على الساعة 13سا07د، من أجل حادث تسمم أفراد عائلة واحدة بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بحي البساتين ببلدية ودائرة عين الملح.

وخلّف الحادث وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة 4 جنس أنثى و02 من جنس ذكر. تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و47 سنة.

بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بضيق في التنفس تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي. أما الوفيات فحولوا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.