فتح تحقيقات قضائية حول مصدر الحرائق المندلعة في بجاية وجيجل

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية وكشف المتسببين، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لذات الجهة القضائية.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين.

وفي حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي سيتم التخلي عن الملفات لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد. يضيف المصدر نفسه.

وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير يأمرون بفتح تحقيق إثر الحرائق المندلعة

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل، وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع الحرائق في غابات الولاية وكشف المتسببين.حسب بيان مجلس قضاء ولاية جيجل.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل الرأي العام، أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين.

وفي حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي لهذه الحرائق، سيتم التخلي عن الملفات وتقديم مرتكبيها أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد. يضيف المصدر نفسه.

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