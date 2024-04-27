فتح تحقيق إبتدائي حول حادث الحافلة بمستغانم

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين تادلس في مستغانم، بفتح تحقيق إبتدائي، حول حادث مرور مميت وقع على مستوى قرية البحاولية ببلدية وادي الخير أمس الجمعة.

وحسب بيان لذات الهيئة، أوضح وكيل الجمهورية، أنه بتاريخ الأمس وعلى الساعة التاسعة والنصف صباحا وقع حادث مرور مميت على مستوى قرية البحاولية.

وتسبب في الحادث حافلة صغيرة لنقل المسافرين من نوع هيونداي كانت في رحلة إستثنائية بدون رخصة. قادمة من بلدية تيغنيف بولاية معسكر إلى بلدية وادي الخير ولاية مستغانم.

حيث فقد سائقها السيطرة عليها بأحد المنحدرات ما أدى إلى إنحرافها و إنقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة امرأتين وإصابة 16 آخرين من بينهم أطفال.