فتح تحقيق إبتدائي في حادث إنفجار شقة بالمحمدية

كشفت نيابة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة تفاصيل حادث انفجار عنيف في شقة سكنية جراء تسرب الغاز صبيحة اليوم الاثنين.

وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة القضائية فان الحادث وقع على مستوى حي 82 مسكن عمارة أ بحي زرهوني مختار بالدار البيضاء.

وأدى الإنفجار إلى تحطم جدران الشقة الذي تقطنه امرأة متبوع بنشوب حريق امتدت ألسنته إلى المساكن المجاورة بالطابق العلوي.

وحسب البيان ذاته فإن الحادث تسبب في حروق للمرأة صاحبة المسكن واختناق شخصين نتيجة الدخان الكثيف الذي انتشر في مسكنيهما مع تسجيل أضرار معتبرة في الشقق المجاورة.

وعلى اثره تم اسعاف المرأة المصابة ونقلها إلى مستشفى الدويرة فيما تم نقل الشخصين المصابين الآخرين لتقديم الإسعافات الأولية بالمصحة المتعددة الخدمات بالحي.

وذكر البيان في ذات السياق أن مصالح سونلغاز وكذا الحماية المدنية انتقلا لعين المكان واجريا المعاينات الأولية مع اتخاذ تدابير أمنية وقائية بقطع الغاز من العمارة واخماد الحريق.

إلى ذلك لا يزال التحقيق مستمر لتحديد أسباب الحادث ملابساته بأمر من نيابة المحكمة.

وأمر وكيل الجمهورية، مصالح أمن دائرة الدار البيضاء بفتح تحقيق إبتدائي فورا لتحديد اسباب وظروف وملابسات الحادث.