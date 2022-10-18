فتح تحقيق إبتدائي معمق مع “أوبيجيي” و”سونلغاز” في إنفجار الغاز ببوفاريك

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، ممثلا عن وزير العدل، بفتح تحقيق معمق مع مسؤولي “أوبيجي” و مؤسسة “سونلغاز” ويهدد بمقاضاة المتقاعسين في أداء واجبهم بعد انفجار الغاز داخل شقة ببوفاريك.

وقال النائب العام جباري عبد الحميد، في تصريح “للنهار”، والذي كان رفقة وكيل الجمهورية، أنه سيتم فتح تحقيق ثاني معمق حول ظروف الانفجار وتقديم المتسببين للمحاكمة. كما تم تكليف ضباط الشرطة القضائية لأمن دائرة بوفاريك بالتحقيق مع مسؤولين الذين لم يستجيبوا لنداءات المواطنيين

وكشف بيان لوكيل الجمهورية، أن النائب العام ووكيل الجمهورية إنتقلا إلى عين المكان رفقة مصالح الأمن أين أعطيت تعليمات لمصالح الضبطية بفتح ملفين.

ويتعلق الملف الأول بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الإنفجار. والأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الحادث. وإجراء المعاينات اللازمة وسماع الضحايا والشهود وحجز كل ماله علاقة بمسببات الإنفجار.

كما تم الأمر برفع جميع المخالفات وتحديد المسؤوليات فيما يخص الإهمال وعدم صيانة الأجهزة. والمعدات والمنشآت التي تستوجب تفادي مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وأمن سلامتهم