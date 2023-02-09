فتح تحقيق إثر تعرض تطبيق الشركة الوطنية sntf لعملية اختراق

أمر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بفتح تحقيق إبتدائي لكشف ملابسات تعرض تطبيقة الشركة الوطنية للسكك الحديدية sntf لعملية اختراق.

وحسب بيان صحفي لنيابة الجمهورية لذات الهيئة القضائية أصدرته اليوم الخميس، فإن عملية الإختراق التي تعرضت لها تطبيقة شركة السكك الحديدية كان اليوم الخميس الموافق ل9 فيفري 2023.

وعلى إثر هذا الفعل الاجرامي فقد أمرت الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية بفتح تحقيق في القضية، لأجل تحديد هوية الفاعلين. ياسمينة دهيمي