فتح تحقيق إثر نشوب حريق بأنابيب بلاستيكية بمشروع نقل تحلية مياه البحر بعنابة

نشب أمس الأربعاء حريق مهول بأنابيب بلاستيكية تابعة لمؤسسة خاصة مكلفة بإنجاز جزء من مشروع تحلية مياه البحر بعنابة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت على الساعة 19:30 إثر نشوب حريق بأنابيب بلاستيكية مقدرة بحوالي 180 أنبوب. طول 12 متر و قطر 63 سم و 12 أنبوب طول 12 متر ذو قطر 36 سم. تابعة لمؤسسة خاصة مكلفة بإنجاز جزء من مشروع نقل مياه تحلية البحر - الشطر الثاني -. على خط سيدي عمار برحال، على مستوى حي البركة الزرقاء بلدية البوني.

وسخرت مديرية الحماية المدنية إمكانيات مادية و بشرية معتبرة تمثلت في 11 شاحنة إطفاء، 03 سيارات إسعاف، 50 عون بمختلف الرتب، أين تم إخماد الحريق على الساعة 22:50 دون تسجيل خسائر بشرية. حيث خلف هذا الحريق خسائر مادية قدرت بـ 83 أنبوب. طول 12م و قطر 63 سم و إنقاذ 97 أنبوب طول 12م قطر 63 سم و 11 أنبوب طول 12م قطر 36 سم كلها مصنوعة من مادة البلاستيك (PEHD).

أما فيما يخص أسباب هذا الحريق فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيق للكشف عن ملابسات وقوع هذا الحادث.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أن صاحب المشروع أكد أن هذا الحادث ليس له تأثير مباشر على سيرورة المشروع وتقدم الأشغال و تزويد الساكنة بالمياه الشروب.

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