فتح تحقيق إثر نشوب حريق بمركب الحجار

فتحت المصالح الأمنية تحقيقا إثر نشوب حريق بمصنع مركب الحجار على مستوى الطابق السفلي لوحدة الأنابيب المدرفلة بدون تلحيم TSS .

وأوضحت مصالح ولاية عنابة، أن رجال الحماية المدنية وشاحنات الإطفاء مدعمة بصهاريج المياه التابعة للمصنع، تدخلت لإخماد الحريق، أين تم السيطرة عليه وإخماده .

وحسب ذات المصدر، لم تسجّل أية خسائر بشرية عدا خسائر مادية سيتم تصليحها بعد إجراء الخبرة.

جدير بالذكر أن والي الولاية عبد القادر جلاوي تنقل لعين المكان بحضور المصالح الأمنية وإطارات المركب.

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