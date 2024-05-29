فتح تحقيق ابتدائي حول وفاة مشجع ترجي مستغانم

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، بفتح تحقيق في وفاة المرحوم “ش ع” مناصر ترجي مستغانم وإصابة 3 مناصرين بجروح متفاوتة.

وكان وكيل الجمهورية، قد تنقل إلى مكان الحادث لإجراء معاينة ميدانية بمعية الضبطية القضائية وإلى المستشفى، أين زر الجرحى و عاين جثة المرحوم، ليقوم بفتح تحقيق ابتدائي حول ظروف وأسباب الحادث.

كما أعلمت محكمة الرأي العام، أن الحادثة وقعت خلال عملية حفظ النظام على مستوى ملعب الرائد فراج مستغانم استعدادا لبداية مباراة كرة القدم التي تجمع بين فريقي ترجي مستغانم وفريق جمعية وهران.