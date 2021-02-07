فتح تحقيق ابتدائي في قضية المواطن “نقيش وليد”

قبل ان يضيف المصدر نفسه، أنه نظرا لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف الوطنية وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري،

وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن نقيش وليد، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على ما هو متوفر لديها من معلومات وسندات ذات صلة بقضية المعني قد أمرت بتاريخ اليوم 07-02-2021 وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة.