فتح تحقيق ابتدائي في قضية المواطن “نقيش وليد”

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المواطن “نقيش وليد” مع تكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة.
وحسب بيان ذات الهيئة، فإن سبب فتح هذا التحقيق يعود إلى التصريحات التي أدلى بها “نقيش وليد” خلال جلسة محاكمته بتاريخ 2 فيفري الماضي،
أين صرح بأنه تعرض خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف وكذا اعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي.
قبل ان يضيف المصدر نفسه، أنه نظرا لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف الوطنية وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري،
وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن نقيش وليد، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على ما هو متوفر لديها من معلومات وسندات ذات صلة بقضية المعني قد أمرت بتاريخ اليوم 07-02-2021 وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة.
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