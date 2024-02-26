فتح تحقيق بعد مقتل حوالي 15 قطا بطريقة وحشية

يعيش سكان أحياء برولات في كاستيلت بفرنسا، في حالة من القلق، حيث وفي غضون عام واحد. وقع ما لا يقل عن 15 قطًا ضحايا لأعمال وحشية، وفقًا لتقارير فار-ماتين.

وأصيب أحدهم، وهو روميو، بمسدس هوائي، واضطر إلى الخضوع لعمليات عديدة حتى يتمكن من المشي بشكل طبيعي مرة أخرى.

أما الآخر، فأضحى بلا أسنان، وأدخل المستشفى بعد اكتشاف كمية كبيرة من الطعام المسموم في معدته.

ولم تسفر عمليات البحث على مرتكب الجريمة عن شيء. حيث قالت إحدى قاطنات الحي إنه تم قتل قططها الأربعة من قبل شخص مجهول الهوية.

وأضافت “في شهر مارس الماضي، تسممت قطتاي. وجدت واحدة تحت السيارة. وماتت الأخرى في المنزل بين ذراعي. في اليوم السابق، عادت قطتي الثالثة منزوعة الأحشاء. وأجريت لها عملية جراحية لكنها توفيت بعد فترة وجيزة. وبعد شهرين، اختفت قطتي الرابعة، ولم نراها مرة أخرى”.

وحشد سكان كاستيليه التعبئة على صفحة محلية على فيسبوك للمطالبة بأقصى قدر من اليقظة.