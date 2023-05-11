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فتح تحقيق تربوي في تيارت وهذا ما قاله بلعابد حول شعبة التعليم الآلي

بقلم أسماء.ع
فتح تحقيق تربوي في تيارت وهذا ما قاله بلعابد حول شعبة التعليم الآلي
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قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك تحقيق بولاية تيارت في الوقت المناسب. كما أشار الوزير إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد، معلنا انه سيكون قريبا بنتائجه.

في حين، أوضح، وزير التربية، أن ترقية تدريس المعلوماتية من أولويات القطاع.  إضافة إلى تجهيز الابتدائيات باللوحات الإلكترونية لتحقيق الايجابية لوسائل الاتصال.

وبخصوص فتح شعبة التعليم الآلي بالثانوي، فكشف أنه يعد تخصصا مبكرا يخالف التوجهات العالمية.

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