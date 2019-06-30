فتح تحقيق حول ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة

أعلن وزير الصحة، محمد ميراوي ، اليوم بالعاصمة، عن فتح تحقيق حول ظاهرة ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة، معتبرا هذه الظاهرة ب “الأمر غير المقبول”.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بمديري الصحة والسكان لولايات الوطن، أن الوزارة فتحت تحقيقا لتحديد الاسباب الحقيقية الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة التي اعتبرها ب”الأمر غير المقبول”.

وفي هذا الشأن، أبرز الوزير أن مصالحه “لا تتدخل في القرار الطبي الخاص بهذا النوع من العمليات”، غير أن مساعي الوزارة –مثلما قال– ترمي إلى معالجة ما وصفه ب “الخلل”، مشيرا الى أن “المداخيل المالية للعمليات القيصرية تعد من ضمن أسباب تفشي هذه الظاهرة وذلك حسب النتائج الأولية للتحقيق، علاوة على نقص الموارد البشرية وتكوين الطاقم الطبي على مستوى بعض هذه العيادات”.

وبالمناسبة، أكد الوزير على ضرورة “تقييم وتقويم المخطط الوطني الخاص بالتكفل بالمرأة الحامل الذي شرع في تجسيده منذ السنة المنصرمة والرامي إلى مرافقة المرأة منذ بداية تشخيص الحمل إلى غاية فترة ما بعد وضع الحمل”، مشددا على ضرورة “تحمل الجميع مسؤوليته وتدارك النقائص المسجلة وذلك من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين”.