فتح تحقيق حول الإنزلاق الأرضي بكورنيش عنابة

أمرت سلطات ولاية عنابة بفتح تحقيق لتحديد أسباب الانزلاق الأرضي الجزئي بطريق كورنيش مدينة عنابة والذي وقع مساء أمس الخميس.

وحسب بيان لمصالح الولاية، وقع الإنزلاق الأرضي الجزئي على الطريق الولائي رقم 22 بكورنيش بلدية عنابة المطل على شاطئ بلفدار.

وتسبب الحادث في غلق جزئي للطريق المزدوج على امتداد 50 مترا طوليا.

وأشار البيان، إلى أن موقع الإنزلاق تجري به أشغال بناء فندق سياحي محل رخصة بناء صادرة بتاريخ 10 أغسطس 2023 .

وحسب البيان، تنقل والي الولاية عبد القادر جلاوي إلى مكان الحادث رفقة المسؤولين المعنيين.

وأمر الوالي إلى جانب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، بإجراء خبرة شاملة لإصلاح الطريق. وتحميل صاحب مشروع إنجاز الفندق أعباء الأشغال.

بالإضافة إلى تقديم شكوى لدى الجهات القضائية بخصوص الظروف التي أدت إلى تضرر هذا المقطع من طريق الكورنيش.

واعتذرت سلطات الولاية للمواطنين جراء الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الانزلاق المتزامن مع بداية موسم الاصطياف.

وأكدت على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الطريق واستعادة انسيابية المرور في “أقرب الآجال”.