فتح تحقيق حول التعدي على القناة الرئيسية الممونة لخزانات المياه بخنشلة

تتواصل لليوم الثالث، عمليات التحقيق والتحري حول التعدي على القناة الرئيسية الممونة لخزانات المياه الخاصة بتزويد بلدية خنشلة بالماء الشروب.

يأتي هذا بعد وضع توصيلات عشـوائيـة غير قانونية من طرف سكان هذه المنطقة، لسقي محاصيلهم الفلاحية.

وحسب ديوان الولاية، اليوم الخميس، فقد تم تسجيل نداءات بعدة مناطق بالولاية على غرار: قناة منبع رأس متوسة، حي السعادة.

بالإضافة الى بلدية متوسة، طريق العيزار، بلدية المحمل، وخاصة الخط الرابط بين تازقاغت وقرية أولاد عزالدين، عين الطويلة.

وأيضا القناة الرئيسية الكبيرة القادمة من سد كدية المدور الممولة لأولاد رشاش، المزروب بلدية شلية.

وسيتم برمجة خرجات ميدانية لمعاينتها والوقوف على عدد التوصيلات العشوائية بها.

وقد تم تكليف من مدير الموارد المائية ومدير الجزائرية للمياه، بتعميق التحريات التقنية مع المصالح الأمنية، لحماية الشبكة من المعتدين.

كما أنه سيتم اقتناء أجهزة قياس الضغط baromètre لكل محطات الضخ والتي تكشف بدورها الاعتداء على الشبكة أو التسربات لتفادي تكرار هاته الظاهرة .