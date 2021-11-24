فتح تحقيق حول انجراف التربة بمحطة بئر مراد رايس

قررت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول انجراف التربة بمحطة بئرمراد رايس، حسب بيان لها.

وجاء في البيان،”أنه على إثر المعلومات الواردة إلينا من طرف مصالح الضبطية القضائية التابعة لاختصاص نيابة الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، وكذا ماتداولته بعض المصادر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص واقعة انجراف التربة بالجرف الواقع بمحاذاة محطة نقل المسافرين لبئرمراد رايس، بمكان تواجد الترقية العقارية الكائنة بحيدرة، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنويرا للرأي العام، فإن النيابة العامة وفور إبلاغها بالوقائع أمرت نيابة الجمهورية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع”.

وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة ستحيط الرأي العام بنتائجه في حينها.

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أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عن الغلق المؤقت لمحطة نقل المسافرين في بئر مراد رايس.

وذلك إثر تساقط الحجارة على مستوى هذه المحطة بسبب التهاطل المستمر للأمطار بغزارة كبيرة طيلة الفترة المنصرمة.

وجاء هذا القرار تطبيقا لتعليمات والي العاصمة، حفاظا على سلامة مستعملي المرفق المعني وتفاديا للخطر المحدق بانزلاق المزيد من الأحجار و الأتربة.

كما تم أيضا غلق المحلات المتواجدة بهذه المحطة، و تضييق الطريق على مستوى النهج المقابل لها ( شارع محمدي).

في انتظار نتائج الخبرة التي باشرتها الجهات المختصة فور وقوع الإنهيار.

وعليه طلب الوالي المنتدب من المواطنين ومستعملي الطريق تفادي سلوكه واجتناب الإقتراب من المحطة و محيطها.

كما وجه هذا الأخير الإعتذار على الإزعاج الذي تسببه هذه الإجراءات، أين طلب من الجميع إحترام الإشارات الموضوعة و إرشادات مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان.

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