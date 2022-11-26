فتح تحقيق حول انفجار الغاز بسطيف

أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف بفتح تحقيق ابتدائي للوقوف عن أسباب وقائع الانفجار بمسكن فردي متكون من ثلاثة طوابق بحي الشهيد ويز محمد ببلدية عموشة.

وخلف الحادث 3 جرحى، اثنين منهم تم اسعافهما وغادرا العيادة متعددة الخدمات بعموشة في نفس اليوم. فيما تم تحويل المصاب الثالث إلى مستشفى عين لكبيرة وهي عجوز بالغة من العمر 92 سنة.

كما أمرت النيابة العامة، بفتح تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل الذي تعرض للانفجار.

وجاء هذا في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف، عملا باحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية. تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة.