فتح تحقيق حول تسلل وفد صهيوني إلى قاعة أشغال الاتحاد الإفريقي

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي عن فتح تحقيق لمعرفة كيفية دخول وفد من الكيان الصهيوني. إلى قاعة مؤتمر القمة الـ36 للمنظمة القارية في أديس أبابا, أول أمس السبت.

وقال فقي في مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الإفريقي إنه لم توجه أي دعوة إلى الكيان الصهيوني للحضور. وتم مطالبة الشخص الصهيوني الذي دخل إلى القاعة المغادرة.

وأضاف “نحن بصدد إجراء التحريات اللازمة لمعرفة كيفية دخول هذا الشخص الذي لا يقيم في إثيوبيا. وقدم من الاراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد فقي أن “حضور أي شخص يتطلب دعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي. ونحن لم نوجه دعوة إلى أي مسؤول رسمي” صهيوني.

وكان رجال الأمن والتشريفات بالاتحاد الأفريقي قد أجبروا السبت وفدا من الكيان الصهيوني على مغادرة قاعة المؤتمر. بعدما تسلل خلسة مستعملا بطاقات دخول لأشخاص آخرين.

وزعم الوفد الصهيوني أن لديه دعوات لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي, لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك. وعلى إثرها قام أمن القاعة بإجباره على الخروج.

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