فتح تحقيق حول حادث الحافلة ببجاية

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة خراطة ببجاية، أمرت بفتح تحقيق إبتدائي حول ظروف وملابسات الحادث الذي وقع اليوم الأحد بقرية الريف وخلف وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة، الرأي العام. أنه بتاريخ اليوم: 2024/03/24 على الساعة منتصف النهار والنصف. وقع حادث مرور خطير على مستوى الطريق الولائي بمنطقة أنقوش بالمكان المسمى قرية الريف بلدية تاسكريوت”.

وأضاف البيان: “وبناءً على معطيات أولية على مستوى وقوع الحادث تبين أن سائق الحافلة الصغيرة كان سالكاً الطريق الجبلي للخط الرابط بين آيت اسماعيل وبرج ميرة. أدى إلى سقوط الحافلة في منحدر جبلي أسفر عن وفاة شخصين بالغين و إصابة 10 أشخاص بجروج بليغة، تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية”.

وعليه أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق إبتدائي حول ظروف وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات.