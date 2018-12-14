فتح تحقيق حول صفقات مشبوهة ببلدية سيدي عمار بعنابة

فتحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بعنابة، يوم أمس الخميس، تحقيقا معمقا داخل بلدية سيدي عمار .

وذلك بعد تقديم شكوى من أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، عن تمرير صفقات مشبوهة وتمرير مداولات بطريقة غير قانونية.

حيث تم اكتشاف ورود مداولتين تحت رقم واحد وهو مخالف للقانون، وتسليم مشاريع لأشخاص لم ترد أسمائهم أثناء فتح أظرفة المناقصات العلنية.

كما فتحت ذات المصالح تحقيق معمق حول صفقة “حاويات القمامة” المشبوهة، والتي لا تتوفر على الشروط المبرمة في العقد.

أين تم اقتنائها بتواطؤ مع المورد الذي سلمهم أخرى بنوعية رديئة لكن بنفس اسعار العالية الجودة.

و حسب مصادر “النهار” فإن عملية التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني إستمرت يوماً كاملاً.