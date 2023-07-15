فتح تحقيق حول ظروف حادث إنفجار بسوق قصر بني يزقن في غرداية

أمرت نياية الجمهورية لدى مجلس قضاء غرداية بفتح تحقيق معمق حول ظروف حادث انفجار داخل أحد المساكن بسوق قصر بني يزقن بغرداية.

وحسب بيان نياية الجمهورية الحادث أدى إلى انهيار جزئي لمنزلين وخلف وفاة طفل رضيع وإصابة والديه بحروق من الدرجة الثانية وإصابة أخويه القاصرين بحروق متفاوتة الخطورة.

وتم تسخير المصالح التقنية للحماية المدنية وشركة سونلغاز للتنقل إلى مكان الحادث وإجراء المعاينات اللازمة مع فتح تحقيق تقني لتحديد أسباب الانفجار.