شاب جزائري يسافر إلى فرنسا بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة Air Algérie

قامت مصالح الشرطة القضائية بقسنطينة بفتح تحقيق حول قيام شاب جزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وكانت هذه الطائرة قد توجهت أمس الأربعاء 9 مارس من مطار محمد بوضياف بقسنطينة نحو مطار رواسي شارل ديغول بباريس.

وحسب الفيديو الذي نشره موقع “فيزا”، فإن هذا المسافر تم اكتشافه لحظة وصول الطائرة إلى مطار شارل ديغول بفرنسا، حيث ظهر في الجزء السفلي للطائرة وعلى وجهه علامات الخوف.

هذا وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، استغرابهم من هذه الحادثة، حيث راح يتساءل البعض عن كيفية وصول “الحراق” إلى منطقة الصعود إلى الطائرة بالرغم من الضوابط في المطارات الجزائرية المتعددة والصارمة للغاية.

وللإشارة، تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تسجلها طائرة الخطوط الجوية الجزائرية .

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في وقت مبكر من صباح يوم أمس السبت، تمكن شاب جزائري من سرقة ممتلكات ألماني عن طريق احتضانه.

وكتبت الصحافة الألمانية أن شخصا غريبا قام باحتضان آخر يبلغ من العمر 20 عامًا على متن قطار S-Bahn. باتجاه محطة كولونيا المركزية وتمت سرقته.

وبينما كانت دورية لا تزال بالخارج تبحث عن المشتبه به الهارب. أحضرته أخرى عن طريق الخطأ إلى مركز الشرطة وهناك تعرف عليه أحد الضباط.

في حوالي الساعة 2 صباحًا، قدم شاب من Emsdetten إلى مركز الشرطة الفيدرالية في محطة كولونيا المركزية.

وذكر أنه تم احتضانه من قبل شخص غريب لا يعرفه. إلا أنه وبعد مغادرته، تفطن أن هاتفه الذكي مفقود.

وتمكن هو وشاهدان آخران من التعرف على المشتبه به على المنصة 10 عندما وصلوا إلى المحطة الرئيسية وطاردوه، دون جدوى.

وتم تسجيل وصف الشخص من قبل الضباط وإعداد محضر. كما استطاع التقييم بالفيديو إثبات الصورة الموصوفة وتقديم صورة للسارق. ثم قام المسؤولون بالبحث عن المشتبه به في المحطة الرئيسية.

بعد ذلك بقليل، حوالي الساعة 3:30 صباحًا، تم القبض على رجل يسرق من متجر في المحطة الرئيسية ونُقل إلى المكتب.

بمجرد وصوله، تعرف عليه أحد الضباط، وتم تفتيش الشاب الجزائري البالغ من العمر 20 عامًا. لكن لم يتم العثور على الهاتف الذكي المسروق.

ولعدم وجود إقامة دائمة، تم اعتقال الشاب وتسليمه لمركز الشرطة. حيث سيمثل أمام قاضي التحقيق.

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